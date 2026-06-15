الإثنين
15 06 2026
29 ذو الحجة 1447
بيروت 15:48
Ar
En
Fr
Es
لبنان
العالم
عربي واقليمي
دولي
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصرالله
رياضة
إقتصاد
منوعات
الصحف
المزيد
البث المباشر
الإثنين
29 ذو الحجة 1447
الإمساك
03:45
صلاة الصبح
03:56
الشروق
05:27
الظهر
12:38
العصر
16:23
المغرب
20:11
العشاء
21:14
منتصف الليل
23:53
إمساكيات باقي المناطق
مواقيت الصلاة
بحث
الرئيسية
لبنان
نشرات الأخبار
البرامج
خطاب الأمين
السيد نصر الله
رياضة
منوعات
الصحف
عربي واقليمي
دولي
المزيد
فيديو
اللغة
ع
En
Fr
Es
مواقيت الصلاة
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
آخر الأخبار
خطاب الأمين
لبنان
إقليمي ودولي
العدو
اقتصاد
نشرات الأخبار
نشرة أخبار 19:30
نشرة محليات
نشرة أخبار 23:30
نشرة أخبار 15:30
نشرة أخبار 11:30
البرامج
كلمات السيد حسن نصرالله
برامج عامة
برامج سياسية
وثائقيات
أفلام ومسلسلات
منوعات
فيديو
صحة وبئية
بيئة ومنوعات
تكنولوجيا
ثقافي وديني
رياضة
كرة قدم
كرة سلة
تنس
كأس العالم
رياضات مختلفة
مواقع وخدمات
English
Français
Español
واتس اب المنار
مواقيت الصلاة
القناة
ترددات البث
من نحن
إتصل بنا
المواقع
الإنكليزي
الفرنسي
الأسباني
الاشتراك للحصول على ملخص أسبوعي على بريدك
اشتراك
عاجل
حزب الله يتوجه بالتحية لكل الدول التي شاركت وساهمت وساعدت وواكبت جهود إزالة العقبات من أجل إنجاز هذا الاتفاق
15-06-2026 15:29 مساءً
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نواف سلام: نأمل أن ينجح الإعلان عن وقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية في وضع حد لهذه الحرب
15:47
حزب الله يبارك لإيران الانجاز الكبير ويؤكد ان لا عودة الى ما قبل 2 آذار
15:43
حزب الله: المرحلة تستوجب من السلطة وجميع القوى السياسية العودة إلى وحدة الموقف الوطني ومن الحكمة مراجعة كل الحسابات والمسارات التي سارت عليها السلطة
15:35