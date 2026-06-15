حزب الله يعرب عن بالغ الامتنان للقيادة الايرانية والقوات الايرانية والشعب لمواقفهم الثابتة إلى جانب لبنان ومقاومته وإصرارهم على أن يكون لبنان حاضرًا في أي تفاهم يؤدي إلى وقف الحرب ويحفظ حقوقه