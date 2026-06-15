حزب الله يتوجه بالتحية والتقدير إلى سماحة الإمام السيد مجتبى الخامنئي الذي قاد هذه المرحلة بحكمة وشجاعة وإلى رئيس الجمهورية والحكومة الإيرانية والقوات المسلحة الباسلة والشعب الإيراني