الرئيس عون: الشعب اللبناني يتطلع اليوم إلى أن تتحول هذه التفاهمات إلى خطوات عملية تضع حداً نهائياً لدوامة العنف وتؤسس لمرحلة من الاستقرار والأمن والتعافي وإعادة الإعمار