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   29 ذو الحجة 1447   
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    الرئيس عون: تابعت باهتمام الإعلان عن مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الإسلامية الإيرانية وما تضمنه من تأكيد على وقف الأعمال العسكرية والتصعيد في المنطقة بما يشمل لبنان

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