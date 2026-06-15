عراقجي اجرى اتصالات بنظرائه في عدة دول حول ما تم التوصل اليه من اتفاق واكد مسؤولية الولايات المتحدة تجاه تنفيذ بنود مذکرة التفاهم وضرورة الوقف الكامل لاعتداءات الكيان الصهيوني على لبنان