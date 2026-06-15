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   29 ذو الحجة 1447   
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    اعلام العدو: وزراء في حكومة نتنياهو يعتبرون ان ترامب فشل في فصل الملف الايراني عن الملف اللبناني

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