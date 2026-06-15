الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مصدر رسمي لبناني يقول لوكالة فرانس برس إن السلطة لم تتبلغ بنود الاتفاق أو موعد وقف إطلاق النار

      مواضيع ذات صلة

      هاشم دعا إلى توظيف الديبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف النار

      هاشم دعا إلى توظيف الديبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف النار

      الفوعاني: صمود المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة

      الفوعاني: صمود المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة

      اسماعيل سكرية: ايران أثبتت انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها

      اسماعيل سكرية: ايران أثبتت انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها