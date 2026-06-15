الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 11:10
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الوزراء الباكستاني: معاهدة السلام ليست بين بلدين بل هي انتصار للسلام ونجاح للدبلوماسية ورفض للحرب

      مواضيع ذات صلة

      هاشم دعا إلى توظيف الديبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف النار

      هاشم دعا إلى توظيف الديبلوماسية اللبنانية لحماية البلاد وتثبيت وقف النار

      الفوعاني: صمود المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة

      الفوعاني: صمود المجتمع مسؤولية وطنية مشتركة

      اسماعيل سكرية: ايران أثبتت انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها

      اسماعيل سكرية: ايران أثبتت انها تمتلك كل عوامل النجاح في حربها