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    وزير خارجية باكستان: ممتنون للدعم والجهود الدبلوماسية الصادقة التي بذلتها دولنا الشقيقة بما في ذلك السعودية وقطر وتركيا ومصر وغيرها

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