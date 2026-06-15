الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 06:30
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل عدداً من الأسرى المحررين خلال اقتحامها مدينة الخليل

      مواضيع ذات صلة

      الذهب يرتفع بأكثر من 1% بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام

      الذهب يرتفع بأكثر من 1% بعد توصل أمريكا وإيران إلى اتفاق سلام

      مراسل المنار: تحليق للطيران المسير في اجواء بعض المناطق جنوب لبنان على ارتفاعات متوسطة وعالية

      مراسل المنار: تحليق للطيران المسير في اجواء بعض المناطق جنوب لبنان على ارتفاعات متوسطة وعالية

      تركيا | أنقرة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي

      تركيا | أنقرة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي