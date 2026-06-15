الإثنين   
   15 06 2026   
   29 ذو الحجة 1447   
   بيروت 04:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    “أ.ف.ب”: مقتل 3 أشخاص في جنوب روسيا من جراء هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

      مواضيع ذات صلة

      تركيا | أنقرة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي

      تركيا | أنقرة ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعم الجهود الرامية إلى ترسيخ الاستقرار الإقليمي

      أردوغان: أتطلع أن يسهم هذا التطور في توفير مناخ دائم من الأمن والاستقرار

      أردوغان: أتطلع أن يسهم هذا التطور في توفير مناخ دائم من الأمن والاستقرار

      أردوغان: التفاهم بين واشنطن وطهران “تطور مهم” من أجل ترسيخ السلم والهدوء في المنطقة

      أردوغان: التفاهم بين واشنطن وطهران “تطور مهم” من أجل ترسيخ السلم والهدوء في المنطقة