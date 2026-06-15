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    المستشار الألماني: الاتفاق سيمهد الطريق نحو اقتصاد عالمي أكثر حيوية و”شرق أوسط” أكثر أمانًا ومن المهم تنفيذه بعزم وإصرار

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