الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 03:14
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    ماكرون: دولة فلسطينية منزوعة السلاح تعترف بـ”إسرائيل” هو الطريق إلى السلام