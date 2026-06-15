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    رويترز: العقود الآجلة للخام الأميركي تلامس أدنى مستوياتها عند 80.25 دولارًا للبرميل بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن

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