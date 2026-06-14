ولايتي: حزب الله بضعة من محور المقاومة وإذا لم تخمد نار العبث في لبنان فإن ذراعي الجغرافيا القويتين أي هرمز وباب المندب ستخنقان شرايينكم الاقتصادية حتى الوصول إلى الخنق الاستراتيجي