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    ولايتي: حزب الله بضعة من محور المقاومة وإذا لم تخمد نار العبث في لبنان فإن ذراعي الجغرافيا القويتين أي هرمز وباب المندب ستخنقان شرايينكم الاقتصادية حتى الوصول إلى الخنق الاستراتيجي

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