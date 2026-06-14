قائد قوة القدس في الحرس الثوري اللواء إسماعيل قآاني: شعوب العالم تُقرّ باستقلال لبنان بفضل تضحيات حزب الله العظيمة، ونصر المقاومة الباسلة لحزب الله على الصهاينة قادم بإذن الله