الأحد   
   27 07 2025   
   2 صفر 1447   
   بيروت 01:41
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    المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: نحذر من التلاعب بهدف تخفيف الضغوط الدولية التي بدأت تضج بسياسة التجويع وما أفضت إليه من وضع إنساني كارثي في قطاع غزة الذي سجل وفاة 55 حالة رسميا نتيجة التجويع في أسبوع