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    الدفاع المدني اللبناني: 3 شهداء و6 جرحى في الغارة “الاسرائيلية” التي استهدفت منطقة الغبيري – الضاحية الجنوبية

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