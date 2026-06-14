المتحدث باسم جيش العدو: في أعقاب الإنذارات قبل وقت قصير بشأن اختراق طائرة في منطقة مسكافعام تم تحديد هدف جوي مشبوه في المنطقة التي تعمل فيها قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان