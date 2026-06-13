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   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
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    ترامب: من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران غدا الأحد وبعدها مباشرة سيفتح مضيق هرمز للجميع

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