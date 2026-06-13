الوكالة الوطنية: «الميكانيزم» لم تمنح الموافقة لعناصر الدفاع المدني بالتوجه إلى بلدة ديرميماس لإخماد الحريق الذي تسببت به الغارات الإسرائيلية وأهالي البلدة يناشدون خشية امتداد النيران