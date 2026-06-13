السبت   
   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
   بيروت 18:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    الخارجية القطرية: وزير الخارجية أعرب خلال اتصال مع نظيره الباكستاني عن ارتياح الدوحة للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان باكستان عن التوصل لنص نهائي للاتفاق

      مواضيع ذات صلة

      الخارجية الإيرانية: لا خطط لدى فريقنا المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين القادمین

      الخارجية الإيرانية: لا خطط لدى فريقنا المفاوض للسفر إلى جنيف أو أي مكان آخر خلال اليومين القادمین

      العدو الاسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة..

      العدو الاسرائيلي يواصل انتهاك وقف إطلاق النار في غزة..

      الرئيس الإيراني بذكرى حرب الـ 12 يوما: الحرب المفروضة أثبتت مجددا وحدة شعبنا وصموده والعدو فشل بتحقيق أهدافه رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية

      الرئيس الإيراني بذكرى حرب الـ 12 يوما: الحرب المفروضة أثبتت مجددا وحدة شعبنا وصموده والعدو فشل بتحقيق أهدافه رغم اغتيال القادة والعلماء النوويين والهجمات على البنية التحتية