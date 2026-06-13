الخارجية القطرية: وزير الخارجية أعرب خلال اتصال مع نظيره الباكستاني عن ارتياح الدوحة للتقدم الذي أحرزته المفاوضات وإعلان باكستان عن التوصل لنص نهائي للاتفاق