السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
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    كتائب القسام: تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون