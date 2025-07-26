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كتائب القسام: تمكن مجاهدونا بالاشتراك مع مجاهدي سرايا القدس من دك موقع قيادة وسيطرة للعدو في محيط مجمع المحاكم جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون