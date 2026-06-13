السبت   
   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
   بيروت 14:26
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيرة بين دير الزهراني وزفتا

      مواضيع ذات صلة

      اعلان مواعيد مراسم وداع وتشييع الامام الشهيد السيد الخامنئي

      اعلان مواعيد مراسم وداع وتشييع الامام الشهيد السيد الخامنئي

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة تول في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة تول في جنوب لبنان

      تفاصيل مراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي: يوم الخميس 9 تموز/ يوليو مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد المقدسة

      تفاصيل مراسم تشييع الشهيد الإمام الخامنئي: يوم الخميس 9 تموز/ يوليو مراسم التشييع والدفن في مدينة مشهد المقدسة