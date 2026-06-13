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   27 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلامية تؤكد في بياناتها أن عملياتها تأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه واستناداً إلى الحق المشروع في مقاومة الاحتلال وتحرير الأرض ورداً على خرق العدو لوقف إطلاق النار

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