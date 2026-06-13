المقاومة الإسلامية (2): ‏مجاهدو المقاومة استهدفوا عند السّاعة 07:30 آلية نميرا إسرائيلية عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية