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   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
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    عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في ايران محسن رضائي : كل من يرى الإبادة الجماعية والجرائم في غزة ولا يفعل شيئا فهو متواطئ في أكبر ظلم في هذا القرن