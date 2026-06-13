المقاومة الإسلامية (1):‏ مجاهدونا استهدفوا اليوم عند الساعة 07:00 آليّة عسكريّة اسرائيلية من نوع “ياغي” عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية