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   27 ذو الحجة 1447   
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    رئيس السلطة القضائية الإيرانية: ليس لدينا أي ثقة على الإطلاق في الأمريكيين وينبع انعدام الثقة هذا من الحقائق والأحداث التاريخية

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