السبت   
   13 06 2026   
   27 ذو الحجة 1447   
   بيروت 10:19
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    تقارير مصورة

    بالفيديو | ناشطون في كندا يرفعون شعار “أخرجوا إسرائيل من الفيفا” احتجاجاً على العدوان على غزة

    أقدم ناشطون في مدينة تورنتو الكندية على تغطية شعار كأس العالم 2026 التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بلافتة كُتب عليها “أخرجوا إسرائيل من الفيفا”، في خطوة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

    وجاء التحرك أمام الشعار الرسمي للمدينة بالتزامن مع مباراة كندا والبوسنة والهرسك، حيث عمد ناشطون إلى تثبيت اللافتة على مجسم كأس العالم قبل مغادرة المكان بعد انتهاء الفعالية.

    وأوضح منظمو التحرك أن الهدف من الخطوة هو تسليط الضوء على ما وصفوه بازدواجية المعايير في مواقف المؤسسات الرياضية الدولية تجاه النزاعات والحروب، معتبرين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل بصورة مختلفة مع قضايا متشابهة.

    وأكد المشاركون أن استضافة مباريات كأس العالم تشكل فرصة لإيصال رسالتهم إلى جمهور أوسع ولفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة، مشددين على أن التحركات والفعاليات التضامنية ستتواصل في أماكن مختلفة بهدف زيادة الضغط الشعبي والدولي لإعادة النظر في المواقف المتصلة بالأحداث الجارية في القطاع.

    مواضيع ذات صلة

    مراسل المنار: غارة إسرائيلية على جبل الرفيع جنوبي لبنان

    مراسل المنار: غارة إسرائيلية على جبل الرفيع جنوبي لبنان

    استشهاد مواطن فلسطيني اثر غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

    استشهاد مواطن فلسطيني اثر غارة من مسيرة إسرائيلية على مخيم البريج وسط قطاع غزة

    مراسل المنار: غارة إسرائيلية ثانية على بلدة الريحان في جنوب لبنان

    مراسل المنار: غارة إسرائيلية ثانية على بلدة الريحان في جنوب لبنان