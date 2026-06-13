بالفيديو | ناشطون في كندا يرفعون شعار “أخرجوا إسرائيل من الفيفا” احتجاجاً على العدوان على غزة

أقدم ناشطون في مدينة تورنتو الكندية على تغطية شعار كأس العالم 2026 التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بلافتة كُتب عليها “أخرجوا إسرائيل من الفيفا”، في خطوة احتجاجية على العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وجاء التحرك أمام الشعار الرسمي للمدينة بالتزامن مع مباراة كندا والبوسنة والهرسك، حيث عمد ناشطون إلى تثبيت اللافتة على مجسم كأس العالم قبل مغادرة المكان بعد انتهاء الفعالية.

وأوضح منظمو التحرك أن الهدف من الخطوة هو تسليط الضوء على ما وصفوه بازدواجية المعايير في مواقف المؤسسات الرياضية الدولية تجاه النزاعات والحروب، معتبرين أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يتعامل بصورة مختلفة مع قضايا متشابهة.

وأكد المشاركون أن استضافة مباريات كأس العالم تشكل فرصة لإيصال رسالتهم إلى جمهور أوسع ولفت الأنظار إلى ما يجري في قطاع غزة، مشددين على أن التحركات والفعاليات التضامنية ستتواصل في أماكن مختلفة بهدف زيادة الضغط الشعبي والدولي لإعادة النظر في المواقف المتصلة بالأحداث الجارية في القطاع.