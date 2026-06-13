سفير المهام الخاصة في الخارجية الروسية لشؤون مجموعة العشرين: روسيا لن تسمح للولايات المتحدة بالهيمنة على قطاع الطاقة العالمي وستواجه محاولات إرساء ذلك بالتعاون مع شركائها في إطار ” مجموعة العشرين “