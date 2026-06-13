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مراسل المنار: تمشيط من الطائرات المروحية الحربية المعادية لتلة علي الطاهر المشرفة على منطقة النبطية بالتزامن مع قصف مدفعي متواصل لها
13-06-2026 00:02 صباحًا
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