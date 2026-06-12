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    مراسل المنار : المقاومة الاسلامية تتصدى لمحاولة تقدم قوة من جيش العدو الاسرائيلي في بلدة أرنون قضاء النبطية فيما القصف المدفعي يستهدف تلة علي الطاهر المشرفة على منطقة النبطية جنوبي لبنان

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