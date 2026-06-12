مراسل المنار : المقاومة الاسلامية تتصدى لمحاولة تقدم قوة من جيش العدو الاسرائيلي في بلدة أرنون قضاء النبطية فيما القصف المدفعي يستهدف تلة علي الطاهر المشرفة على منطقة النبطية جنوبي لبنان