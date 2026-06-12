عراقجي: مذكرة التفاهم هي أقل من صفحتين وقد جرى تمحيص ومراجعة في كل كلمة وردت فيها مراراً وتكراراً بأقصى درجات الدقة وقد يئس العدو من تحقيق أهدافه في المفاوضات السابقة فبادر بالحرب لكنه أدرك أنه لن يصل إلى أهدافه عبرها فطلب تفاوضاً جديداً