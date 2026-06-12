عراقجي: المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني لديه إشراف كامل على المفاوضات وقد جرى بحث هذا الموضوع مراراً في جلسات المجلس وهناك لجنة تضم عدداً من أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي تتولى مراقبة المفاوضات وترفع تقاريرها كلما دعت الحاجة