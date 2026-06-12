ترمب للقناة 12 العبرية: أعتقد أنه يمكن توقيع الاتفاق مع إيران نهاية الأسبوع أو الإثنين وأن منشور وزير الخارجية الإيراني عراقجي بشأن الاتفاق “إيجابي جدا”