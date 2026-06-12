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إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: انفجرت طائرتان تابعتان لحزب الله في منطقة عمل قوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان
12-06-2026 19:24 مساءً
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