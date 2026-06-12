النائب حسن عز الدين: نستطيع التوصل إلى تفاهمات مع السلطة اللبنانية إذا تراجعت عن خطيئة التفاوض المباشر مع العدو ووقف إطلاق للنار مع بقاء الاحتلال في جنوب لبنان لا يوصل إلى أي نتيجة فلا بد من الانسحاب وعودة النازحين واعادة الاعمار