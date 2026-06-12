عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين: ما تسميه السلطة اللبنانية”مفاوضات مباشرة” ما هو الا إملاء شروط من العدو وتنفيذها لتحقيق اهدافه وعلى السلطة التراجع عن خطيئتها وعن القرارات التي سبقت هذا القرار