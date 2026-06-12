عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين للميادين: المفاوضات المباشرة بين السلطة وكيان العدو الاسرائيلي لا تعني حزب الله لا من قريب ولا من بعيد وأي مخرجات لها.. لا تساوي الحبر الذي تُكتب فيه