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   26 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلاميّة استهدفت تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القوزح بصلية صاروخيّة

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