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   26 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلاميّة استهدفت عند السّاعة 12:25 قوّة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

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