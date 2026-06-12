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المقاومة استهدفت عند السّاعة 10:00 الجمعة آليّةً عسكريّة تابعة لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة طير حرفا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة
12-06-2026 15:41 مساءً
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