السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 19:29
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    وزارة الصحة اللبنانية: شهيدان في غارة من مسيرة “إسرائيلية” على بلدة دبعال جنوبي لبنان