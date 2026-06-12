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    المقاومة الإسلامية: استهدف مجاهدونا أمس الخميس تجمّعًا لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف مدفعيّة على دفعات

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