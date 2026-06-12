المركزي الأوروبي يرفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ 2023 وسط تداعيات الحرب على إيران



رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة للمرة الأولى في نحو ثلاث سنوات، في خطوة عزاها إلى الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الحرب على إيران.



ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي في منطقة اليورو بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 2.25%، ليصبح أول بنك مركزي رئيسي يرفع تكاليف الاقتراض منذ اندلاع الحرب في 28 شباط/فبراير الماضي.



الحرب وارتفاع أسعار الطاقة يرفعان التضخم



وقال البنك المركزي الأوروبي في بيان، إن “الحرب في الشرق الأوسط تولد ضغوطاً تضخمية”، مشيراً إلى أن التوقعات لا تزال غير مؤكدة في ظل مخاطر تصاعدية للتضخم ومخاطر سلبية على النمو الاقتصادي.



وبلغ معدل التضخم في الدول الـ21 التي تعتمد اليورو 3.2% الشهر الماضي، مقارنة بـ3% في نيسان/أبريل، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، فيما يستهدف البنك المركزي معدل تضخم يبلغ نحو 2%.



مخاوف على النمو الاقتصادي الأوروبي



وتعتمد أوروبا بدرجة كبيرة على واردات الوقود الأحفوري، ما أدى إلى زيادة كلفة الطاقة مع استمرار الحرب، الأمر الذي يهدد الانتعاش الاقتصادي الهش في المنطقة.



وفي هذا السياق، خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 1.1%، أي أقل بـ0.2 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في كانون الثاني/يناير.



ويأتي قرار البنك المركزي الأوروبي بعد دورة تشديد نقدي طويلة رفعت خلالها أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بلغ 4% في أيلول/سبتمبر 2023 لمواجهة موجة التضخم التي بلغت ذروتها عند 10.6% في منطقة اليورو خلال تشرين الأول/أكتوبر 2022.

المصدر: اقتصاد الشرق مع بلومبرغ