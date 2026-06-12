الجمعة   
   12 06 2026   
   26 ذو الحجة 1447   
   بيروت 10:22
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    مراسل المنار: غارة من مسيّرة على منطقة النبطية جنوب لبنان

      مواضيع ذات صلة

      اعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة الغربية

      اعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة الغربية

      الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

      الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس

      قصف إسرائيلي وعمليات نسف بتجدد خروقات وقف النار في غزة

      قصف إسرائيلي وعمليات نسف بتجدد خروقات وقف النار في غزة