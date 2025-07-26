السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 19:28
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    الخليل وارسلان: ابشع مجزرة ترتكب في هذا القرن بهدف تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه ووطنه