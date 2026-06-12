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   26 ذو الحجة 1447   
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    أكسيوس عن مصدر أمريكي: نتنياهو تواصل مؤخرا مع مقربين من إدارة ترامب في محاولة لجمع معلومات بشأن الاتفاق

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